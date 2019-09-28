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Задержали участника международной наркогруппировки
28.09.2019 10:50
Задержали участника международной наркогруппировки По теме:

Правоохранители задержали на границе с Крымом участника международной наркотической группировки "Химпром", передает со ссылкой на .

Злоумышленник хотел уехать на полуостров, чтобы избежать уголовной ответственности. Мужчину задержали на пункте пропуска "Каланчак" сотрудники . Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанный занимался запугиванием свидетелей и совершил немало преступлений.

"Непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности, путем поджога квартир и обстрелов частных домов из гранатометов", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику объявлено подозрение в "создании преступной организации". Сейчас он находится в следственном изоляторе, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Один из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найем Магомед-Амин Саитова вернулся в Украину. Мужчину сразу задержали.







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