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|Задержали участника международной наркогруппировки
|28.09.2019 10:50
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Правоохранители задержали на границе с Крымом участника международной наркотической группировки "Химпром", передает со ссылкой на .
Злоумышленник хотел уехать на полуостров, чтобы избежать уголовной ответственности. Мужчину задержали на пункте пропуска "Каланчак" сотрудники . Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Задержанный занимался запугиванием свидетелей и совершил немало преступлений.
"Непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности, путем поджога квартир и обстрелов частных домов из гранатометов", - говорится в сообщении.
Злоумышленнику объявлено подозрение в "создании преступной организации". Сейчас он находится в следственном изоляторе, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Один из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найем Магомед-Амин Саитова вернулся в Украину. Мужчину сразу задержали.