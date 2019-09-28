Задержали участника международной наркогруппировки По теме: Правоохранители задержали на границе с Крымом участника международной наркотической группировки "Химпром", передает со ссылкой на . Злоумышленник хотел уехать на полуостров, чтобы избежать уголовной ответственности. Мужчину задержали на пункте пропуска "Каланчак" сотрудники . Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Задержанный занимался запугиванием свидетелей и совершил немало преступлений. "Непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности, путем поджога квартир и обстрелов частных домов из гранатометов", - говорится в сообщении. Злоумышленнику объявлено подозрение в "создании преступной организации". Сейчас он находится в следственном изоляторе, решается вопрос об избрании меры пресечения. Один из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найем Магомед-Амин Саитова вернулся в Украину. Мужчину сразу задержали.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура задержали мужчину наркогруппировки свидетелей участника Теги: общество