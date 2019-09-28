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|В метро Киева заметили девушку в очень странном наряде
|28.09.2019 11:09
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Появление в столичном метрополитене странной пассажирки в платье с огромными крыльями на спине вызвало бурное обсуждение в соцсети.
Фото загадочной девушки опубликовано Instagram-аккаунте dtp.kiev.ua, передет со ссылкой на .
Пассажирка с лиловыми волосами, похожая на аниматора детского праздника, выглядит несколько неопрятно, а зеленые крылья, прикрепленные к задней части костюма, занимают больше, чем пол-вагона.
"Чья зубная фея?)" - спрашивает автор публикации в подписи на фотографии.
"Наверно моя, мне позавчера зуб вырвали", "Не дали согласие на взлет", "Обалдеть", "Это бляха-муха", - реагируют на фото пользователи Instagram