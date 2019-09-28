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- Астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака конец сентября может стать периодом предательства
|Астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака конец сентября может стать периодом предательства
|28.09.2019 12:23
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Невозможно простить подлость, совершенную за спиной близким другом, которому еще вчера поверялись все тайны и сомнения.
Настоящими счастливцами можно назвать тех, кто ни разу в своей жизни не столкнулся с предательством со стороны близкого и никого не предал сам. К несчастью, таких людей крайне мало, пишет со ссылкой на .
К предательству невозможно подготовиться, однако астрологи проанализировали положение планет и готовы предостеречь эти 3 знака Зодиака от возможных потрясений, которые им готовит вторая половина сентября.
Период до 30 сентября будет сложным для большинства знаков.
В это время могут обостряться взаимоотношения между людьми и расти непонимание.
То, что раньше нравилось, начнет вдруг раздражать.
Люди, которые были неразлучны летом, захотят отдалиться и получить больше личной свободы.
Лучше подготовиться к таким вещам заранее, чтобы не столкнуться с неприятной неожиданностью.
Стрельцы могут столкнуться с предательством со стороны близких друзей.
Возможно, сразу несколько человек начнут плести интриги и разносить сплетни.
Для того чтобы репутация Стрельца не пострадала, и он безболезненно вышел из сложившейся ситуации, следует не опускаться до ответных сплетен и не вступать в открытый конфликт.
В данной ситуации он будет выглядеть как мелочная брань.
Гораздо красивее и благороднее будет прервать дружеские отношения с обидчиками.
Уже очень скоро они пожалеют о содеянном и проявят инициативу к возобновлению отношений.
Козероги могут столкнуться с изменой любимого человека. Это может быть флирт и двусмысленное общение, или даже физическая измена.
В последнее время отношения на личном фронте не клеились у Козерогов – партнер охладевал и отдалялся, знаки внимания и попытки вдохнуть новую жизнь в угасающие чувства не приносили результата.
В сентябре очень велик риск полного разрыва отношений.
Козерогу следует решить для себя, стоят ли отношения того, чтобы их сохранять.
Если ценность партнера для него велика – можно предпринять еще одну решительную попытку.
Спасти любовь поможет откровенный разговор и общий отдых.
Обстоятельства у Рыб могут сложиться таким образом, что они сами окажутся в роли предателя.
Скорее только, это случится помимо их воли и без злого умысла.
Реальной причиной может стать недопонимание и нежелание искреннего обсуждения сложившихся проблем.
Для того чтобы избежать столь неприятной ситуации, астрологи советуют не замалчивать проблемы, а проговаривать их.
Тогда даже самые сложные конфликты можно будет решить мирным путем.