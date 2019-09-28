Невозможно простить подлость, совершенную за спиной близким другом, которому еще вчера поверялись все тайны и сомнения.

Настоящими счастливцами можно назвать тех, кто ни разу в своей жизни не столкнулся с предательством со стороны близкого и никого не предал сам. К несчастью, таких людей крайне мало, пишет со ссылкой на .

К предательству невозможно подготовиться, однако астрологи проанализировали положение планет и готовы предостеречь эти 3 знака Зодиака от возможных потрясений, которые им готовит вторая половина сентября.

Период до 30 сентября будет сложным для большинства знаков.

В это время могут обостряться взаимоотношения между людьми и расти непонимание.

То, что раньше нравилось, начнет вдруг раздражать.

Люди, которые были неразлучны летом, захотят отдалиться и получить больше личной свободы.

Лучше подготовиться к таким вещам заранее, чтобы не столкнуться с неприятной неожиданностью.

Стрельцы могут столкнуться с предательством со стороны близких друзей.

Возможно, сразу несколько человек начнут плести интриги и разносить сплетни.

Для того чтобы репутация Стрельца не пострадала, и он безболезненно вышел из сложившейся ситуации, следует не опускаться до ответных сплетен и не вступать в открытый конфликт.

В данной ситуации он будет выглядеть как мелочная брань.

Гораздо красивее и благороднее будет прервать дружеские отношения с обидчиками.

Уже очень скоро они пожалеют о содеянном и проявят инициативу к возобновлению отношений.

Козероги могут столкнуться с изменой любимого человека. Это может быть флирт и двусмысленное общение, или даже физическая измена.

В последнее время отношения на личном фронте не клеились у Козерогов – партнер охладевал и отдалялся, знаки внимания и попытки вдохнуть новую жизнь в угасающие чувства не приносили результата.

В сентябре очень велик риск полного разрыва отношений.

Козерогу следует решить для себя, стоят ли отношения того, чтобы их сохранять.

Если ценность партнера для него велика – можно предпринять еще одну решительную попытку.

Спасти любовь поможет откровенный разговор и общий отдых.

Обстоятельства у Рыб могут сложиться таким образом, что они сами окажутся в роли предателя.

Скорее только, это случится помимо их воли и без злого умысла.

Реальной причиной может стать недопонимание и нежелание искреннего обсуждения сложившихся проблем.

Для того чтобы избежать столь неприятной ситуации, астрологи советуют не замалчивать проблемы, а проговаривать их.

Тогда даже самые сложные конфликты можно будет решить мирным путем.

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