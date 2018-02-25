Рано или поздно каждый из нас оказывается посреди блестящего зала в выглаженном костюме и в присутствии друзей и малознакомых родственников говорит "Да", пишет со ссылкой на .

Некоторые сознательно стремятся к такой участи, некоторые становятся семейными людьми случайно. А уж сколько продлится семейное счастье, одному Богу известно.

Хотя, как выясняется, не одному. Свадебные фотографы, которые были свидетелями тысячи свадеб по долгу службы, могут читать судьбу вашего брака по свадебным фотографиям.

Итак, 4 признака того, что брак обречен, - по мнению свадебных фотографов.

1. Один из молодожен не хочет позировать

"Однажды, на заре моей карьеры, меня позвал на свадьбу жених, причем по телефону, - предается воспоминаниям фотограф Роб Грир из Лос-Анджелеса. - Когда я приехал на свадьбу, невеста посмотрела на меня и, ткнув в объектив, сказала: "Не смей направлять на меня эту чертову штуку". Они расстались через три месяца". Разумеется, история не обязательно должна быть настолько драматичной. Но если один из молодых не хочет фотографироваться, корчит рожи или разбил фотографу глаз, то это верный знак, что ему не нравится то, что происходит.

2. Молодые не могут сойтись в вопросе цены фотографий

"Деньги - важная часть каждого брака, и часто именно они виноваты в том, что союз распался", - убежден Карлос Джей Осорио, фотограф из Майами. Его опыт говорит о том, что если пара ссорится уже на этапе выбора фотографа и стоимости фотографий, то и в дальнейшей семейной жизни у них будут конфликты финансового характера.

3. Молодые злобно шутят друг над другом во время фотосессии

Показывают язык, дают пинка, просят сфотографировать их так, будто жених тянет невесту за волосы. Все это пара может преподносить как шутку, но Роб Грир уверен, что это реальная, но подавлена ​​взаимная ненависть.

"За свою карьеру я снял более тысячи свадеб и уверяю вас, что, если молодожены злобно шутят друг над другом, в реальном супружеской жизни все будет только хуже".

4. Молодые мало времени проводят вместе во время свадьбы

Казалось бы, это плохо. Но одно дело позировать для фото и удовлетворять потребность гостей в "горько!" И совсем другое - действительно смотреть друг на друга и быть рядом.

"Когда пара надолго расходится, чтобы поговорить с гостями, или молодожены танцуют несколько танцев подряд с другими партнерами, - это плохой знак", - уверена Гретчен Уэйкман. Разумеется, у вас впереди вся жизнь. Но по-настоящему влюбленные люди хотят быть вместе здесь и сейчас.

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