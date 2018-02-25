Неполитические Сводки
|Когда уже ничего не поможет: четыре признака конца отношений
|25.02.2018 16:45
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Рано или поздно каждый из нас оказывается посреди блестящего зала в выглаженном костюме и в присутствии друзей и малознакомых родственников говорит "Да", пишет со ссылкой на .
Некоторые сознательно стремятся к такой участи, некоторые становятся семейными людьми случайно. А уж сколько продлится семейное счастье, одному Богу известно.
Хотя, как выясняется, не одному. Свадебные фотографы, которые были свидетелями тысячи свадеб по долгу службы, могут читать судьбу вашего брака по свадебным фотографиям.
Итак, 4 признака того, что брак обречен, - по мнению свадебных фотографов.
1. Один из молодожен не хочет позировать
2. Молодые не могут сойтись в вопросе цены фотографий
3. Молодые злобно шутят друг над другом во время
фотосессии
"За свою карьеру я снял более тысячи свадеб и уверяю вас, что, если молодожены злобно шутят друг над другом, в реальном супружеской жизни все будет только хуже".
4. Молодые мало времени проводят вместе во время свадьбы
"Когда пара надолго расходится, чтобы поговорить с гостями, или молодожены танцуют несколько танцев подряд с другими партнерами, - это плохой знак", - уверена Гретчен Уэйкман. Разумеется, у вас впереди вся жизнь. Но по-настоящему влюбленные люди хотят быть вместе здесь и сейчас.