Неполитические Сводки
|Россия хотела подорвать школы в Украине: раскрыты подробности
|25.02.2018 17:16
|
Российские спецслужбы готовили теракты в румынских школах на территории Черновицкой области.
Об этом сообщил замглавы Виктор Кононенко на брифинге, передает со ссылкой на .
"Нами установлено перечисление денег для подрыва двух румынских школ. Эту провокацию удалось предотвратить", - сказал заявил представитель спецслужбы
Он отметил, что исполнители преступления до места его проведения не доехали.
По словам Кононенко, организатором терактов был представитель российских спецслужб - некий Пономарев.
Поделитесь статьей с друзьями