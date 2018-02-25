Российские спецслужбы готовили теракты в румынских школах на территории Черновицкой области.

Об этом сообщил замглавы Виктор Кононенко на брифинге, передает со ссылкой на .

"Нами установлено перечисление денег для подрыва двух румынских школ. Эту провокацию удалось предотвратить", - сказал заявил представитель спецслужбы

Он отметил, что исполнители преступления до места его проведения не доехали.

По словам Кононенко, организатором терактов был представитель российских спецслужб - некий Пономарев.

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