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Россия хотела подорвать школы в Украине: раскрыты подробности
25.02.2018 17:16
Россия хотела подорвать школы в Украине: раскрыты подробности По теме:

Российские спецслужбы готовили теракты в румынских школах на территории Черновицкой области.

Об этом сообщил замглавы Виктор Кононенко на брифинге, передает  со ссылкой на .

"Нами установлено перечисление денег для подрыва двух румынских школ. Эту провокацию удалось предотвратить", - сказал заявил представитель спецслужбы

Он отметил, что исполнители преступления до места его проведения не доехали.

По словам Кононенко, организатором терактов был представитель российских спецслужб - некий Пономарев.







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