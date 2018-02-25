Неполитические Сводки
|Людям маленького роста грозит опасность инсульта
|25.02.2018 17:32
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Люди, чей рост в детстве был меньше среднего на 5-7 сантиметров, на 11% чаще становятся жертвами инсульта, пишет со ссылкой на .
К такому выводу пришли генетики из Копенгагенского университета в ходе исследования. Ученые выяснили, что у людей, которые в детстве плохо росли и обладают низким ростом, гораздо выше вероятность возникновения инсульта в во взрослом возрасте, чем у высоких людей.
В ходе исследования были изучены данные о здоровье 300 тысяч детей в возрасте 7–13 лет, рождённых в период с 1930 по 1989 годы. Учёные выяснили, что люди, чей рост в детстве был меньше среднего на пять-семь сантиметров, на 11% чаще страдали от ишемического инсульта, когда становились взрослыми.
Ученые предполагают, что низкий рост у детей является возможным маркером повышенного риска инсульта. Поэтому этим детям и взрослым, которые в детстве были ниже среднего, нужно более тщательно следить за здоровьем сердца и сосудов.
Ученые отметили, что хотя рост человека определяется генетикой, есть факторы, такие, как питание матери ребенка, стрессы и инфекции, которые также могут повлиять на этот процесс.