Люди, чей рост в детстве был меньше среднего на 5-7 сантиметров, на 11% чаще становятся жертвами инсульта, пишет со ссылкой на .

К такому выводу пришли генетики из Копенгагенского университета в ходе исследования. Ученые выяснили, что у людей, которые в детстве плохо росли и обладают низким ростом, гораздо выше вероятность возникновения инсульта в во взрослом возрасте, чем у высоких людей.

В ходе исследования были изучены данные о здоровье 300 тысяч детей в возрасте 7–13 лет, рождённых в период с 1930 по 1989 годы. Учёные выяснили, что люди, чей рост в детстве был меньше среднего на пять-семь сантиметров, на 11% чаще страдали от ишемического инсульта, когда становились взрослыми.

Ученые предполагают, что низкий рост у детей является возможным маркером повышенного риска инсульта. Поэтому этим детям и взрослым, которые в детстве были ниже среднего, нужно более тщательно следить за здоровьем сердца и сосудов.

Ученые отметили, что хотя рост человека определяется генетикой, есть факторы, такие, как питание матери ребенка, стрессы и инфекции, которые также могут повлиять на этот процесс.

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