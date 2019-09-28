Мы уже не первый год живём в XXI веке, и хотя летающие машины всё никак не появляются, автономные электромобили уже стали реальностью, пишет со ссылкой на .

Одна из самых известных моделей — Tesla Model X, оснащённая системой «Автопилот» с фронтальным радаром, 12 ультразвуковыми датчиками для распознавания объектов на расстоянии до 488 см со всех сторон и на любой скорости, высокоточной фронтальной камерой и цифровой системой экстренного торможения.

Всё это позволяет автомобилю двигаться по своей полосе, перестраиваться, корректировать скорость в зависимости от дорожных знаков и избегать столкновений.

В идеале вы просто садитесь в машину, вводите место назначения, и она сама везёт вас туда, куда вам нужно — без каких-либо усилий с вашей стороны.

Но недавно разразился скандал: кто-то заснял парочку, сладко спящую в машине, которая неслась со скоростью 90 км/ч по шоссе в Массачусетсе.

Интересно, что если вы заснёте за рулём, то за это полагается штраф, но в данном случае непонятно, как быть: ведь машину не требуется вести. Законов на этот счёт ещё не существует.

Автопилот пока что не на 100% надёжен и не испытан во всех возможных условиях, следовательно слепо полагаться на него довольно опасно. Производитель сам призывает внимательно следить за дорогой, так что эти двое точно поступили неразумно.

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