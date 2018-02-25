Ученые из Китая 30 лет назад обнаружили таинственную пещеру, которая располагается в отдаленной пустыне между провинцией Цинхай и Тибета. Историю пещеры не смогли выяснить, следовательно приписали ей инопланетное происхождение, пишет со ссылкой на .

На протяжении веков люди крайне редко селились в этой суровой и негостеприимной местности. В этом регионе также нет промышленных предприятий или остатков цивилизаций, которые могли бы обрабатывать металлы.

Несмотря на это на вершине скалистого хребта находится пирамидальная гора с тремя треугольными входами, что изрядно озадачило ученых.

Два входа обрушились, а третий сохранился. В самой пещере расположена сложная сеть сотен металлических труб, диаметр которых составлял полтора фута. Трубы ведут к соленому озеру Тосон Ху. Из этого можно сделать вывод, что система предназначалась для перекачки воды.

Ученые из Пекинского института установили, что трубы были сделаны 150 тысяч лет назад, то есть во времена, когда люди не владели искусством металлообработки. Кроме того, металл на 8% состоял из неизвестного науке элемента.

Возможно ли, что на Земле некогда существовала цивилизация за 140 тысяч лет до нас? Или эти структуры были все же созданы внеземными разумными существами?

Исследователи предполагают, что пещеру создали инопланетяне а соленая вода и трубы нужны были гуманоидам для производства смеси жидкого водорода и жидкого кислорода, которая обычно используется в качестве ракетного топлива.















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