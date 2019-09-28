Неполитические Сводки
- В Украину не пустили 8 хасидов
- В Сумах из-за взрыва на заводе пострадали почти десять человек
- Идеальная машина? Пара заснула в Tesla Model X на скорости 90 км/ч
- Астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака конец сентября может стать периодом предательства
- В сети появилась death-metal версия выступления Греты Тунберг
|В Украину не пустили 8 хасидов
|28.09.2019 13:00
|
В Украину уже прибыли более 24 700 паломников-хасидов, с 6 сентября через границу по различным причинам не пропущены восемь граждан Израиля.
Сообщает пресс-служба ГПСУ, передает со ссылкой на .
В авиационных пунктах пропуска , Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломников, которые едут в Умань.
За сутки пограничники оформили на въезд 5687 паломников-хасидов.
С начала прибытия хасидов через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе, из-за отсутствия необходимых документов и в связи с запретом въезда в Украину с предыдущего визита.