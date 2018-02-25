В операции по перехвату поставки в Европу 400 кг кокаина, хранившихся в российском посольстве в Аргентине, был задействован глава Совета безопасности России Николай Патрушев,передает со ссылкой на .

В декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил в складском помещении дипмиссии 12 чемоданов с почти 389 кг кокаина. Он сообщил о находке главе Министерства внутренних дел Аргентины Патрисии Буллрич. Как сообщает издание, аргентинская полиция начала операцию вместе с российскими правоохранителями. Полицейские изъяли наркотик, заменили его мукой и организовали круглосуточное скрытое наблюдение за "товаром".

Когда история с обнаружением кокаина в посольстве была предана огласке, Буллрич рассказала, что речь идет о наркотике "высокого качества", она оценила всю партию в 50 млн евро.

Преступники не забирали товар около года, так как один из них лишился работы в российском посольстве, что не позволило им отправить товар дипломатической почтой. В деле фигурировал только один прежний сотрудник российского посольства - Али Абьянов. Так как преступникам не удалось найти другой канал поставки, спустя почти год Абьянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства.

В декабре 2017 года Николай Патрушев приехал в Аргентину с официальным визитом, он встретился с президентом страны Маурисио Макри, был подписан меморандум о взаимопонимании. Но, как утверждает Telegraph, у Патрушева была "секретная миссия".

Российские спецслужбы договорились о том, чтобы доставка, о которой просил Абьянов, была осуществлена на самолете Патрушева, пишет издание. Таким образом, 9 декабря​ Патрушев вернулся в Москву на самолете, который перевозил чемоданы с мукой.

Четыре дня спустя двое участников группировки - Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов - были арестованы в Москве при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован Абьянов. В Аргентине были арестованы офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который, предположительно, закупил наркотик, и Александр Чикало, сотрудник аэропорта, который организовал доставку чемоданов.

Теперь Интерпол объявил в розыск лидера группировки - "Мистера К", бизнесмена, который, вероятно, живет в Германии, пишет Telegraph. По данным Clarin, его фамилия .

23 февраля стало известно о том, что в Аргентине арестовали дипломатического представителя Российской Федерации из-за найденных 400 кг кокаина в почте российского посольства.



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