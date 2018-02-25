В апреле 2017 года жительница Красноярска Ирина Кудинова перепостила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографию экспозиции, установленной в центре Харькова на Пасху в 2011 году. На фотографии был пасхальный кулич и два яйца, которые лежали рядом. Буквально через несколько дней она узнала, что некие представители православной церкви усмотрели в этом изображении фаллос и посчитали, что это оскорбляет их религиозные чувства.

На Ирину Кудинову было заведено административное дело. Но она смогла не только выиграть суд у прокуратуры, но и добиться компенсации морального вреда, пишет со ссылкой на .

Прокурор до последнего видела фаллос

Ирина Кудинова – кандидат культурологических наук. Она занимается исследованием городского пространства и периодически делилась самыми интересными примерами в социальной сети. О том, что картинки пасхального кулича из Харькова вызовут такой резонанс, она, по собственному признанию, и подумать не могла.

– Текст в интернете был о том, как оформляются городские пространства. Меня как научного работника это, конечно, заинтересовало. На фото был изображен обыкновенный кулич, – говорит Ирина Кудинова – Я как верующая ничего предосудительного в этом не увидела. Но некоторые представители православия оскорбились, увидели на картинке фаллос. На месте вот этого святого объекта нечто непотребное. Я не понимаю, как там такое можно было увидеть.

На культуролога было заведено административное дело по статье "Умышленное осквернение предметов религиозного почитания" (ч.2 ст.5.26 КоАП РФ). Ей грозил штраф до 50 тысяч рублей или 120 часов работ. На судебное заседание прокурор привлекла в качестве консультанта иерея храма Архангела Михаила, который пояснил, что "отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное. Соответственно, изображение пасхальной символики в качестве фаллического символа рассматривается православными как осквернение предметов религиозного почитания".

В Красноярской епархии, однако, от этого судебного разбирательства поспешили откреститься.

– Ни представители Красноярской епархии, ни прихожане наших храмов не подавали заявлений в правоохранительные органы и не жаловались на оскорбление своих чувств. Кто это сделал – не имею понятия, – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Красноярской епархии Андрей Скворцов. – Это мог быть кто угодно. Насколько я знаю, сегодня можно подать заявление в органы даже через социальные сети. Иерея храма Архангела Михаила вызвали в суд по повестке и попросили высказать свое мнение. Что именно он заявил, я не могу сказать, так как на суде не был. Меня точно так же, как и вас, беспокоит сложившаяся практика применения закона "Об оскорблении чувств верующих". Очевидно, что нельзя подводить под него все подряд.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Красноярского края Елены Пимоненко, дело было заведено именно по жалобе неких служителей церкви. В суд прокуратура представила также заключение красноярского религиоведа Елены Дерягиной, которая подтвердила, что изображение, которое разместила у себя в аккаунте Ирина Кудинова, действительно напоминает мужской половой орган и этим может обижать чувства верующих.

– На картинке был выбран такой ракурс, что у любого человека возникали определенного рода ассоциации. На моей практике уже не раз были случаи, когда накануне пасхи (а это произошло в апреле 2017 года) в сети появляются религиозные символы, которые можно неоднозначно истолковать, – говорит Елена Дерягина. – Это определенная тенденция, связанная с активной работой неоязыческих организаций, они именно таким образом и трактуют эту символику. Пасха для них – это весенний праздник оплодотворения земли, следовательно они и видят в пасхальных символах мужской половой орган. По мнению неоязычников, христианство заимствовало у них этот праздник и эту символику. А все, что связано с верой, убеждениями, как правило, воспринимается очень остро. Другое дело, что Ирина перепостила это изображение без намерения кого-то оскорбить. Никакого скрытого мотива у нее не было. И именно это, скорее только, суд доказал и следовательно ее оправдали.

​Адвокат Ирины Владимир Васин пригласил на судебное заседание православных верующих, которые, напротив, увидели в картинке лишь булку хлеба и яйца, больше ничего. В итоге после двух судебных заседаний мировой судья приостановил дело Ирины в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

– Как мне показалось, судья с самого начала поняла, что это дело – просто бред, и его исход понятен. Однако прокурор Ирина Мамуркова до последнего утверждала, что видит не кулич с яйцами, а фаллос. Свидетели обвинения во время заседаний высказывались в адрес Ирины жестоко: "Если бы это было в прошлом, вас бы сожгли на костре", – рассказывает адвокат Ирины Кудиновой Владимир Васин. – Мы со своей стороны тоже привлекли верующих – отца Александра Косова, помощника красноярского ГУФСИН по организации работы с верующими. Отец Александр сказал, что не видит в фотографии ничего плохого. Булка хлеба с глазурью и два яйца, больше ничего. Получилось, верующие против верующих. Были мысли даже привлечь к делу дипломированного врача, который бы дал экспертное заключение, похож ли кулич на картинке на мужской детородный орган. Но этого не понадобилось. Меня сразу же насторожил тот факт, что обвинение было построено на том, что кому-то что-то показалось. Не было никаких серьезных экспертиз и заключений. На этом я и строил защиту.

После того как суд оправдал Ирину, она подала заявление на компенсацию морального вреда, оценив его в 77 тысяч рублей. Ирина Кудинова говорит, что она считает себя человеком глубоко верующим и даже хотела когда-то уйти в монастырь. Обвинения ее в ереси, постоянные угрозы, вызов в прокуратуру и судебные разбирательства нанесли ей громадный нравственный вред.

– Я надеюсь, что я первая, но не последняя защитила свои права, – Ирина Кудинова.– Я вообще верю в ум красноярских правоохранительных органов. В отличие от того, что творится в целой стране, мы, может быть, будем задавать нормальную, здоровую тенденцию.

По словам адвоката Владимира Васина, министерство финансов сначала не собиралось платить компенсацию. Представители министерства заявляли, что Ирина выиграла суд, а значит, особого морального ущерба не понесла. А прокуратура утверждала, что стоимость иска Кудиновой завышена. Однако 8 февраля 2018 года Советский районный суд Красноярска неожиданно постановил взыскать с Минфина России 22 тысячи 780 рублей в пользу Ирины. Из них 10 тысяч рублей пойдут на компенсацию морального вреда, а остальные на покрытие ее юридических затрат.

По мнению адвоката, административное дело против Ирины Кудиновой было возбужденно в спешке и изначально было для прокуратуры бесперспективным.

– Дело явно было сфабриковано. Ирина работает в сфере молодежной политики, и ее страницы в соцсетях регулярно мониторили. Уже был случай, когда ее пост вызвал вопросы у органов, но тогда в ситуации разобрались и обвинения не предъявляли. Все это время, видимо, искали и нашли, за что зацепиться. В моей практике это первый подобный, откровенно бредовый, случай. А вообще, таких дел становится все больше. С 2014 года в статью 282 УК о возбуждении ненависти либо вражды было внесено дополнение: действия, совершенные "с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Сегодня сотруднику , или прокуратуры для выявления "преступлений" по статье 282 УК стало довольно лишь компьютера, подключенного к интернету.

Выиграв суд у прокуратуры и получив компенсацию за нанесенный ей судебными разбирательствами нравственный убыток, Ирина Кудинова удалила свой аккаунт "ВКонтакте". Она говорит, что будет теперь воздерживаться от какой бы то ни было активности в социальных сетях.

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