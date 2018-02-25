Неполитические Сводки
|Украина, Грузия и Молдова в марте подпишут декларацию об евроинтеграции
|25.02.2018 19:42
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Молдова, Украина и Грузия 2 марта подпишут совместную Декларацию о региональной безопасности и перспективы европейской интеграции трех стран, передает со ссылкой на .
Отмечается, что подписание документа запланировано во время межпарламентской конференции "Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности".
По словам спикера парламента Молдовы Андриана Канду, в рамках конференции будут обсуждаться проблемы в сфере обороны, энергетической инфраструктуры и углубления процессов европейской интеграции.
"Прежде только, мы обсудим нынешнюю ситуацию в регионе, представим варианты урегулирования существующих проблем для дальнейшей синхронизации действий государств региона, в частности, Молдовы, Грузии и Украины с целью противодействия региональным вызовам безопасности. Обсудим также вопросы обороны, реализации проектов, связанных с развитием энергетической инфраструктуры, осуществления реформ и углубления процессов европейской интеграции наших стран", - сказал Канду.
Напомним, Украина и Молдова возобновили политические консультации.