 Мадуро привез в Венесуэлу очередную партию российских военных - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Мадуро привез в Венесуэлу очередную партию российских военных
28.09.2019 13:37
Мадуро привез в Венесуэлу очередную партию российских военных По теме:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла группа российских специалистов для ремонта военной техники, передает со ссылкой на .

В своем выступлении Мадуро уточнил, что в Венесуэле "приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки".

По словам президента Венесуэлы, эта группа российских специалистов сменила "коллег, ранее вернувшихся на родину", они "займутся ремонтом". Других подробностей о предстоящей работе российских "специалистов" Мадуро не сообщил.

Вместе с тем он сообщил, что в ходе своего визита в Россию получил от президента Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах" и заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->