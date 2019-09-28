Главам трех сельсоветов Киевской области сообщено о подозрении по факту хищений 2,4 млн грн, выделенных на ремонт дорог.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры , передает со ссылкой на .

"Столичная прокуратура по результатам расследования преступной схемы по хищению почти 2,4 млн грн, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе Киевской области, сообщила о подозрении главам трех поселковых советов Киевской области", говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры проинформировали, что в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета компании более 20 млн грн.

Правоохранителями установлено, что работы проведены не полно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах.

Ущерб составил 2,4 млн грн.

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