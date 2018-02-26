В Санкт-Петербурге во время памятного шествия в честь Бориса Немцова задержали активиста общественного движения "Солидарность" Владимира Шипыцина, который шел с флагом Украины в руке.

Об этом сообщает в репортаже телеканал "Дождь", передает со ссылкой на .

К активисту подошла группа полицейских. и не называя причины задержания силой повела в автозак. Кроме флага у активиста была сине-желтаю лента и черно-красный шарф. О марше-памяти активисты предварительно договорились с властью, пока нет информации о других случаях задержания.

Митинг планировался заранее, сбор участников состоялся в 13:00 на Страстном бульваре, колонна двигалась по бульварам с завершением шествия на проспекте Сахарова.

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