по баскетболу проведет очередной матч квалификации на Кубок мира-2019. 26 февраля команда Евгения Мурзина примет в столичном Дворце спорта Швецию. Начало встречи в 19-00, передает со ссылкой на .

В последнем поединке наша команда обыграла в Риге сборную Латвии, 82:68. А вокруг предстоящего матча возник серьезный ажиотаж, болельщики активно раскупают билеты на игру.

Подогревает страсти также проморолик с участием лидеров сине-желтых, капитана Вячеслава Кравцова, а также защитников Юджина Джетера и Сергея Гладыря. Спортсмены подчеркивают, что нашей команде нужна только победа.

на нынешний момент с 5 очками занимает в группе 2-е место, уступая туркам лишь по дополнительным показателям. Шведы имеют на 1 пункт меньше и замыкают таблицу.

По итогам первого раунда отбора во второй из группы выходят три первых команды. Уже на втором этапе 24 команды будут играть в четырех группах. Матчи пройдут в сентябре, ноябре 2018 года и в феврале 2019 года. По три лучшие команды из каждой группы выйдут в финальный турнир Кубка мира.

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