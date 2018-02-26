Смартфон Samsung Galaxy S9 официально презентовали на выставке MWC 2018 в Барселоне. Гаджет относится к классу топовых устройств, отличается внушительными характеристиками и эффектным внешним видом, пишет со ссылкой на .

Свою внешность он действительно позаимствовал у предшественника - Galaxy S8. Впрочем, все же есть некоторые новшества, и в частности - двойная камера, которую получила старшая модель линейки.

Базируется смартфон на топовом Android-процессоре Snapdragon 845, или же на Exynos 9810, в зависимости от рынка сбыта.

Стоимость смартфонов стартует от 719,99 доллара за младшую версию, и от 839,99 доллара старшую.















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