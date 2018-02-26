Крым - место русской славы, всегда имел пророссийские взгляды. Донбасс появился во время Советского Союза, хотя русским никогда не был, передает со ссылкой на .

Об этом рассказал кандидат политических наук, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив в интервью журналу "Країна".

Минские соглашения никак не затрагивают вопрос Крыма. Что Украине нужно делать для его возвращения?

- Есть политики, которые заявляют, что нужно объединять вопрос Крыма и Донбасса. Нет. Позиция Запада - разделить. Природа конфликта на Донбассе и в Крыму абсолютно разная. На полуострове около 80 процентов населения всегда положительно относилось к России. Если бы мы сегодня провели референдум без единого русского солдата, проиграли бы.

- Почему?

Наша ошибка, что мы постоянно говорим о Крыме, как о регионе только для татар. Они составляют менее 15 процентов населения полуострова. Что мы хотим от других? Конечно, они выбирают Россию. Во-вторых, Крым выполнял для России символическую функцию. Это место их славы. Крымская война (между Российской империей и союзническими войсками Османской империей, Великобританией, Французский империей и Сардинского королевства за господство на Ближнем Востоке и Балканах в 1853-1856 годах. - Країна), где они впервые воевали против этого "плохого империалистического Запада". Оборона Севастополя - целый миф, дискурс, который им надо было вернуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон по Донбассу опубликован в прессе и вступил в силу

- История с Донбассом кардинально отличается?

Она совершенно другая. Дискурс о Второй мировой войне, деды воевали, промышленность, шахты. Природа конфликта другая. Донбасс не за Россию. Ему был навязан миф, что он кормит Украину. Вот он и решил ее "накормить".

- Когда и каким образом Украина может вернуть себе полуостров?

Крым - однозначно долгая история. Его надо вернуть, в первую очередь, ментально. Там есть много предпосылок. Население видит ухудшение благосостояния, санкции и ограничения. Житель полуострова сегодня - международный изгой. У тебя не работают кредитные карточки, ты не можешь никуда улететь, ты в очень уязвимом положении. А у них остается украинский меркантильность. Россиянам все равно кто ими управляет, главное, чтобы они гордились. А мы в первую очередь спрашиваем: а что нам с этого? Крымчане все потеряли. И гордость им это не компенсирует. Если будем им показывать новые экономические возможности без притеснений их местных интересов, думаю, с чисто рациональной точки зрения у них появится прагматический интерес вернуться.

20 февраля подписал закон о восстановлении государственного суверенитета над оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. 18 января за него проголосовали 280 депутатов. признали агрессором, а "власть" ДНР и ЛНР - ее оккупационными администрациями. Отменяется антитеррористическая операция, а действия украинских военных в Донбассе квалифицируются как сдерживания российской агрессии. Объединенный оперативный штаб определяется главным органом в боевых действиях, им руководит Генштаб. До сих пор эту функцию выполнял Антитеррористический центр, который координировала .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира