25 февраля в Пхенчхане состоялась церемония закрытия зимней Олимпиады-2018.

Организаторы представили шоу-программу, которая продолжалась около 2-х часов, а сборная Украины приняла участие в параде спортсменов, передает со ссылкой на .

Медальный зачет Пхенчхана выиграла сборная Норвегии, у которой 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. У Германии столько же золотых наград, но за счет большего количества "серебра" норвежцы стали первыми.

В активе Украины одна медаль - "золото" команде принес фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике. Именно Абраменко вынес флаг Украины на центр стадиона вместе с другими знаменосцами.

Следующие 24-е по счету зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Китайская столица станет первым городом, где пройдет и летняя, и зимняя Олимпиады.

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