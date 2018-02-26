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|Полицейский поймал мальчика, который выпал с третьего этажа
|26.02.2018 02:36
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Полицейский спас пятилетнего мальчика, который выпал из третьего этажа в Египте.
Видео спасения опубликовал пользователь Tarek Ata на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .
Трое полицейских услышали, как кричит ребенок, свисала с балкона жилого дома. Они хотели натянуть ковер, чтобы поймать ее, но не успели.
Один из правоохранителей решил сделать это самостоятельно и поймал мальчика. На видео заметно, как ребенок падает с высоты прямо в руки полицейскому.
Последний не удержал равновесие и упал на землю. Как пишут местные СМИ, мальчик при падении не получил серьезных травм. У полицейского, спасшего ребенка - незначительное повреждение головы.
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