Полицейский спас пятилетнего мальчика, который выпал из третьего этажа в Египте.

Видео спасения опубликовал пользователь Tarek Ata на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .

Трое полицейских услышали, как кричит ребенок, свисала с балкона жилого дома. Они хотели натянуть ковер, чтобы поймать ее, но не успели.

Один из правоохранителей решил сделать это самостоятельно и поймал мальчика. На видео заметно, как ребенок падает с высоты прямо в руки полицейскому.

Последний не удержал равновесие и упал на землю. Как пишут местные СМИ, мальчик при падении не получил серьезных травм. У полицейского, спасшего ребенка - незначительное повреждение головы.

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