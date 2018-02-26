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Список медицинских услуг, которые останутся бесплатными после проведения реформ
26.02.2018 03:12
Список медицинских услуг, которые останутся бесплатными после проведения реформ По теме:

Назвали список медицинских услуг, которые будут предоставлять бесплатно, после реформ в системе здравоохранения

Об этом пишет Еizvestia, передает со ссылкой на .

Новые нормы после проведения медицинской реформы начнут действовать с января 2018 года, но не все сразу, их будут постепенно внедрять до 2020 года. Когда все изменения войдут в действие в Украине будет совершенно новая система.

В общем "бесплатная" медицина уйдет в прошлое, но не в полной мере. Ведь бесплатными останутся следующие медицинские услуги:

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих случаях:
поражение электрическим током;
ожоги;
обморожение выше II степени
кровотечение из сосудов;
отравление;
инсульты;
инфаркты;
отек легких;
острая почечная недостаточность.

ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО:
наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;
сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями
оказание неотложной помощи;
направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;
проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска;
консультирование.
В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы:
общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
глюкоза крови;
общий холестерин;
анализы мочи;
общий анализ мочи;
электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;
микроскопия мокроты;
быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей:
аллергологов;
венерологов;
гинекологов;
кардиологов;
мануальных терапевтов;
логопедов;
нейрохирургов;
пульмонологов и т. д.

Однако, эти услуги будут бесплатными, при условии наличия направленния от семейного врача, при его отсутствии пациент будет вынужден платить согласно установленным государством тарифам.

30 января 2018 вступил в силу главный закон медреформы "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Данный закон предусмотрен в реформировании первичного звена медицинской помощи.







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