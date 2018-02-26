Назвали список медицинских услуг, которые будут предоставлять бесплатно, после реформ в системе здравоохранения

Об этом пишет Еizvestia, передает со ссылкой на .

Новые нормы после проведения медицинской реформы начнут действовать с января 2018 года, но не все сразу, их будут постепенно внедрять до 2020 года. Когда все изменения войдут в действие в Украине будет совершенно новая система.

В общем "бесплатная" медицина уйдет в прошлое, но не в полной мере. Ведь бесплатными останутся следующие медицинские услуги:

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих случаях:

поражение электрическим током;

ожоги;

обморожение выше II степени

кровотечение из сосудов;

отравление;

инсульты;

инфаркты;

отек легких;

острая почечная недостаточность.

ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО:

наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;

сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями

оказание неотложной помощи;

направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;

проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска;

консультирование.

В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

глюкоза крови;

общий холестерин;

анализы мочи;

общий анализ мочи;

электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;

микроскопия мокроты;

быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей:

аллергологов;

венерологов;

гинекологов;

кардиологов;

мануальных терапевтов;

логопедов;

нейрохирургов;

пульмонологов и т. д.

Однако, эти услуги будут бесплатными, при условии наличия направленния от семейного врача, при его отсутствии пациент будет вынужден платить согласно установленным государством тарифам.

30 января 2018 вступил в силу главный закон медреформы "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Данный закон предусмотрен в реформировании первичного звена медицинской помощи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира