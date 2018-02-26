Список медицинских услуг, которые останутся бесплатными после
проведения реформ По теме:
Назвали список медицинских услуг, которые будут
предоставлять бесплатно, после реформ в системе
здравоохранения
Об этом пишет Еizvestia, передает со ссылкой на .
Новые нормы после проведения медицинской реформы начнут
действовать с января 2018 года, но не все сразу, их будут
постепенно внедрять до 2020 года. Когда все изменения войдут в
действие в Украине будет совершенно новая система.
В общем "бесплатная" медицина уйдет в прошлое, но не в полной
мере. Ведь бесплатными останутся следующие медицинские услуги:
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих
случаях:
поражение электрическим током;
ожоги;
обморожение выше II степени
кровотечение из сосудов;
отравление;
инсульты;
инфаркты;
отек легких;
острая почечная недостаточность.
ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО:
наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных
исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных
болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во
время беременности) состояний;
сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями
оказание неотложной помощи;
направление пациента для оказания ему вторичной
(специализированной) или третичной (высокоспециализированной)
медпомощи;
проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследования
пациентов из групп риска;
консультирование.
В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и
бесплатно могут получить такие анализы:
общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
глюкоза крови;
общий холестерин;
анализы мочи;
общий анализ мочи;
электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;
микроскопия мокроты;
быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.
УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей:
аллергологов;
венерологов;
гинекологов;
кардиологов;
мануальных терапевтов;
логопедов;
нейрохирургов;
пульмонологов и т. д.
Однако, эти услуги будут бесплатными, при условии наличия
направленния от семейного врача, при его отсутствии пациент будет
вынужден платить согласно установленным государством тарифам.
30 января 2018 вступил в силу главный закон медреформы "О
государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания
населения". Данный закон предусмотрен в реформировании первичного
звена медицинской помощи.
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