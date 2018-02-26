Мужской масс-старт в биатлоне подарил самый зрелищный финиш Олимпиады-2018. После финальной стрельбы за золото боролись Мартен Фуркад и Симон Шемп, передает со ссылкой на .

Француз весь круг тащил немца, и решающая разборка случилась уже в коридоре. Шемп, не угадав с траекторией, поздно перестроился, но достал Фуркада. Оба пересекли черту в шпагате.

Фотофиниш отдал победу Мартену все же он протолкнул полботинка раньше.

"Это невероятно. До сих пор жду того, что мне скажут: "Победитель не ты". Я финишировал вторым в масс-старте в Ванкувере, четыре года назад в Сочи я боролся за золото со Свендсеном и проиграл меньше трех сантиметров. Я думал об этом на протяжении только последнего круга, потому что считал, что такое может повториться. Когда увидел финишную прямую, я почувствовал, что уже проиграл.

Пока все это нереально. Я жду того, чтобы вернуться в мою комнату, достать свой телефон и убедиться, что это правда. Сейчас чувствую себя, словно во сне. Это воспринимается иначе, чем после гонки. Это мое четвертое олимпийское золото я не могу чувствовать себя более счастливым", - сказал Фуркад.

Всего в Мартена 5 олимпийских золотых медалей. В Сочи он выиграл преследование и индивидуальную гонку. В Пхенчхане преследование, масс-старт и смешанную эстафету.

Фуркад стал рекордсменом Франции по золотым медалям между французских спортсменов как между представителей зимних видов спорта, так и летних.

Мартен пока не знает, сможет ли выступить на своей четвертой Олимпиаде в 2022 году.

"Я ничего не решил по участию в Играх-2022, но можно сказать с уверенностью, что четыре года очень длинный срок. Буду уже не слишком молодым, мне нужно будет решать проблемы взросления моих дочерей. Мне кажется, что остаться в спорте до этого времени будет сложно".

Олимпийские игры-2022 примет Пекин. К тому времени Фуркаду будет 33 года.

Мартен родился 14 сентября 1988 года во французском округе Сере. Как это часто бывает с профессиональными спортсменами, будущий олимпийский чемпион родился в семье, где спорт ценили и уважали. Родители Мартена и его брата Симона (всего в Мартена два брата Симон и Брис) на любительском уровне занимались беговыми лыжами. Несмотря на это, первой спортивной секцией Симона и Мартена стала секция хоккея.

В интервью отец биатлониста в шутку сказал, что просто не успевал возить детей на тренировки, следовательно отдал сначала старшего, а потом и младшего в лыжную секцию.

Симону лыжи быстро наскучили, и он перешел в биатлон. Стремясь не отставать от старшего брата, взял спортивную винтовку в руки и Мартен.

Спортивная биография Мартена Фуркада началась в 2002 году, а уже в 2006 парень вошел в состав сборной Франции по биатлону. В 2007 году юниорский чемпионат мира подарил Мартену бронзовую медаль, хотя впоследствии Фуркаду не скоро пришлось подняться на пьедестал.

Восхождение одного великого французского биатлониста совпало с закатом карьеры другого известного представителя Франции - Рафаэля Пуаре.

В первом Кубке мира Мартен поучаствовал в 2008 (этап в Осло), в этом же году завершил карьеру и Пуаре. Первая гонка оказалась для будущего чемпиона крайне неудачной. К финишу Фуркад пришел в седьмом десятке. В дальнейшем попадание в 30 сильнейших стало для него недостижимой целью, а "серебро" в масс-старте на ванкуверской Олимпиаде-2010 многие считали сенсацией.

Первая гонка оказалась для будущего чемпиона крайне неудачной. К финишу Фуркад пришел в седьмом десятке

В сезоне 2010-2011 о новой звезде французской сборной начали говорить уже действительно. Этому способствовало итоговое третье место по итогам Кубка мира, несколько "золотых пьедесталов", один из которых был выигран в коронном стиле Бьорндалена. Даже промахнувшись 3 раза, Фуркад сумел обойти конкурентов на трассе.

В 2012 году Фуркад победил в общем зачете Кубка мира, а также стал обладателем двух Малых Хрустальных глобусов по итогам спринтов и гонок преследования.

3 золотых медали и "серебро" чемпионата мира окончательно закрепили за французом статус суперзвезды биатлона. В 2013 году Фуркад демонстрировал поразительную стабильность, получив Большой Хрустальный глобус и еще один Малый Хрустальный глобус. Кроме того, спортсмен значительно улучшил стрельбу, получил дополнительный опыт. Поэтому еще до начала Олимпийских игр в Сочи Фуркада заранее объявили главным фаворитом турнира.

Олимпиада в Сочи стала звездным часом француза, ведь Фуркад победил в гонке преследования (12,5 км) и индивидуальной гонке (20 км). После этого соревнования Мартен Фуркад по праву был назван "новым королем биатлона".

Много лет личная жизнь Фуркада связана с французской учительницей Элен. Гражданская жена Мартена 10 сентября 2015 года подарила ему дочь Манон. В марте 2017 года у пары родилась вторая дочь Инес.

"Недавно Элен напомнила мне, что в 14 лет я сказал ей: "Если станешь моей женой, будешь чаще видеть меня по телевизору". Я не думал, что будет именно так. Но внутри меня жили стремление и интуиция. Я хотел стать таким, как те парни, которые украшали стены моей комнаты. Хотел стать чемпионом с плаката. Это было больше, чем просто желание", - признается Фуркад в своей автобиографии "Моя мечта о золоте и снеге".

Элен поддерживает своего избранника, помогает на соревнованиях.

"Он очень дружественный человек. Нежный, сконцентрированный, щедрый с людьми, которые важны для него. Когда у него появляется время, он всегда возвращается домой, чтобы отдохнуть в кругу семьи.

Люди останавливают нас на улице, просят с ними сфотографироваться или дать автограф, но Мартен не витает в облаках и не считает себя большой звездой", - говорит Элен.

Биатлонист называет стремление к занятию спортом на профессиональном уровне своеобразным поводом для саморазвития, а усиленную программу тренировок считает полезным самоистязанием. Как ни странно, между кумиров Мартена Фуркада нет ни одного биатлониста. Зато марокканский бегун Хишам эль-Герруж и пловец из примеры результативности для француза.

Биатлонист враг допинга. Француз считает, что атлеты, которых уличили в приеме запрещенных препаратов, не должны оставаться в спорте.

"Допинг это кража, и нужно возмещать убытки. Обманщиков лишают олимпийских медалей, но никто не требует от них возврата призовых за гонки. Однако, две главные силы движут допингом слава и деньги".

Я просто хочу быть лучшим здесь и сейчас. Всякий раз выходя на старт, я мечтаю придти к финишу первым!

Мартен хотел завершить спортивную карьеру после Сочи, но вместо этого продолжает бить рекорды по количеству побед и титулов.

"Помню, что очень удивился, прочитав в одном из интервью Усэйна Болта: "Надеюсь, мои рекорды навсегда останутся непревзойденными". Я-то, наоборот, надеюсь, что в будущем все мои рекорды наверняка будут побиты! Я просто хочу быть лучшим здесь и сейчас. Всякий раз выходя на старт, я мечтаю придти к финишу первым!"

И как его можно не любить?

В южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля проходила зимняя Олимпиада. Порядка 2500 спортсменов из 92 стран мира разыграли 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах.

Медальный зачет Пхенчхана выиграла сборная Норвегии, у которой 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. У Германии столько же золотых наград, но за счет большего количества "серебра" норвежцы стали первыми. Третьей стала Канада.

В составе сборной Украины в Пхенчхан прибыли 33 спортсмена, которые выступили в 9 дисциплинах. Золотую медаль удалось завоевать фристайлисту Александру Абраменко. Именно он стал знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Игр.

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