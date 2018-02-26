Киевское "" уступило во Львове Ровенском "Вереса" 1:3 и отстало от донецкого "Шахтера" на 6 очков. Анализируем причины поражения, передает со ссылкой на .

1. "" пребывает в явном игровом кризисе. В четырех официальных матчах забито три мяча. Автор всех голов - Виктор Цыганков. Команда ни разу не забила хотя бы два гола. Игру, которую нашли киевляне в последних осенних матчах, безнадежно забыто. В защите - сплошные провалы. В нападении - никакого креатива. Следующий матч станет определяющим. Еще одной неудачи руководство может не простить тренеру Александру Хацкевичу.

2. Учитывая уровень игры главных претендентов на чемпионство шесть очков преимущества от "Шахтера" - непреодолимое расстояние для столичных футболистов. Фактически, ожидаемая всеми борьба за чемпионство завершилась еще в феврале.

3. "" имеет явные проблемы с дисциплиной. Куча желтых карточек в выездном матче с АЕК отнюдь не были случайностью. Два удаления в матче с "Вересом" - это уже слишком. Если за первое можно было простить Руслана Ротаня - он прервал выход один на один, то вторая желтая Никиты Бурды произошла в центре поля. Потребности рисковать не было никакой.

4. При таком уровне футбола "" будет бито "Лацио" с разгромным счетом. Если в ближайшее время не наладить игровую дисциплину, то противостояние в 1/8 Лиги Европы может завершиться деклассированием. Причем справиться с киевлянами сможет даже дублирующий состав римлян.

5. Руководство киевского клуба наладило неплохое сотрудничество с луганской "Зарей". Туда отправляют всех, в ком киевляне не видят перспектив. В Вернидуба эти игроки демонстрируют игру явной для лучшую чем игроки основы в . Впрочем пригласить тренера, который имеет талант лепить команду из посредственных исполнителей - задача непосильная для президента "".

Динамо: Рудько - Морозюк, Бурда, Кадар, Пиварич - Ротань, Буяльский, Вербич, Цыганков (Гонсалес, 75) - Мораес, (Гармаш, 46) Беседин.

Верес: Бандура - Симинин, Адамюк, Борзенко, Каменюка - Каленчук, Карасюк, Кожанов, Пепи (Мягков, 53), Степанюк - Кулиш (Морозенко, 72).

Предупреждение: Кадар, Бандура, Морозюк.

Удаления: Ротань, Бурда, Симинин.

Голы: Кулиш, 13 Симинин (с пенальти, 20), Цыганков, 42, Степанюк, 81

Другие матчи дня получились не менее результативными. "" в Харькове унизил "Зирку", отгрузив в ворота номинальных гостей пять сухих мячей. Дублями отметились Феррейра и Марлос, еще один мяч на счету Коваленко. Также разгромную домашнюю победу одержала "Заря" над "Ворсклой", 3:0, забивали Гордиенко, Фрейтас и Громов. Полтавчане с 68-й минуты остались в меньшинстве после удаления Сапая. А "Олимпик" благодаря голам Кисиля и Беленького взял три очка в матче со "Сталью", 2:0. Также накануне "Александрия" благодаря голу Бухала обыграла "Мариуполь", 1:0, а "Черноморец" разошелся сухим миром с "Карпатами", 0:0.

С учетом вердикта Лозанны отрыв лидера "Шахтера" с 48 пунктами от "" составляет уже 6 очков. Замыкает турнирную таблицу "Сталь", у которой 15 пунктов.

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