Украинская прокуратура и американские партнеры заинтересованы в скорейшем завершении процесса в над бывшим украинским премьер-министром Павлом Лазаренко с положительным для обеих сторон решением, после чего начнутся переговоры по распределению активов.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью "Интерфакс-Украина", передает со ссылкой на .

В частности, он напомнил, что на сегодня в Украину возвращены 15 млн долларов Лазаренко по решению швейцарского суда.

"Кроме того, на счетах в пяти разных странах - Швейцарии, Гернси, Лихтенштейне, Антигуа, Литве арестованы около 200 млн долларов. Они арестованы в рамках уголовного производства, возбужденного в Украине, и в рамках гражданского процесса, связанного с уголовным, на территории ", - отметил заместитель генпрокурора.

Он заверил, что ГПУ с американскими партнерами "заинтересованы в максимально быстром завершении этого процесса". По словам Енина, для этого группа американских следователей и прокуроров уже часто приезжала в Украину, а украинская сторона обеспечивала проведение допроса свидетелей, включая бывших премьер-министров и членов правительства.

Также заместитель генпрокурора рассказал, что украинская сторона на запросы американских партнеров оказывала значительное число материалов из уголовного производства, которые подтверждают именно коррупционный характер средств, полученных Лазаренко и его сообщниками.

"На сегодня судебный процесс в продолжается. Напомню, он длится уже более 8 лет, и мы надеемся, что он входит в свою финальную стадию. После того, как в процесс завершится, - надеемся, с положительным для нас решением, - начнутся переговоры о распределении конфискованных активов", - сказал Енин.

Он пояснил, что Украина на основании Конвенции о борьбе с коррупцией может получить часть средств как страна, пострадавшая от указанных коррупционных преступлений, а также как страна, которая активно способствовала расследованию преступлений.

"Именно сейчас идет деликатная часть этого процесса. Я не исключал бы даже возможности определенных компромиссов между правоохранительными структурами и Лазаренко. Речь идет о возможности медиации (внесудебное согласие спора с привлечением третьей стороны - ред.)", - подчеркнул заместитель главы ГПУ.

Отвечая на вопрос о том, прекращено ли расследование дела в отношении Лазаренко в Украине, Енин уточнил: "Есть определенные процессуальные моменты. В связи с отсутствием Лазаренко на территории Украины, пребывания его в розыске, производство приостановлено".

Процессуального статуса у лидера партии " Юлии в этом уголовном производстве, по словам Енина, нет.

Также заместитель генпрокурора рассказал, что несколько месяцев назад американские партнеры проинформировали украинскую прокуратуру о вручении Лазаренко обновленного подозрения, которое охватывает отдельные аспекты как по организации убийства народного депутата Евгения Щербаня, так и ряда коррупционных преступлений.

"И мы на этом этапе являемся в определенной степени заложниками того процесса, который происходит на территории ", - подытожил замгенпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что в ожидают судебное решение по делу экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко в конце первого квартала 2018 года.

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