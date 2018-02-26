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|Отремонтируют фонтан-памятник основателям Киева
|26.02.2018 04:16
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Коммунальщики планируют капитально отремонтировать знаменитый фонтан-памятник основателям на Майдане Независимости.
Об этом сообщила директор "Киевводфонд" Светлана Козловская, передает со ссылкой на .
"В смете бюджетных ассигнований на 2018 год запланировано проведение капитального ремонта фонтана "Основатели ", ориентировочной стоимостью 2,2 млн грн", - рассказала Козловская.
На содержание восьми фонтанных комплексов, находящихся на балансе "Киевводфонд", в 2018 году выделено более 6,5 млн грн.
В мае 2017 года мэр открыл вторую очередь реконструированного парка "Наталка" на Оболони и отметил, что этот нынешний парк является "золотым" стандартом для всех зеленых зон столицы.