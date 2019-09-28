Один из лидеров в портовой индустрии Украины терминалы ТИС в акватории порта Южный, уже довольно давно полностью или частично принадлежат российскому олигарху Алексею Федорычеву, передает со ссылкой на .

Основателями терминалов ТИС считаются Алексей Ставницер и Олег Кутателадзе. В настоящее время дело Ставницера в операционном руководстве портом ТИС продолжают его сыновья Андрей Ставницер и Егор Гребенников, второй сооснователь Олег Кутателадзе много лет был членом одесского исполкома, а сейчас депутат Одесского областного совета, а также директор подконтрольного строительной компании "Кадорр" "7-го телеканала".

Однако, по итогам экономического кризиса 2008 года значительная часть ТИСа попала в руки российского олигарха Алексея Федорычева. По данным открытых реестров и СМИ, он в период 2008-2011 гг. стал полным собственником терминалов "ТИС-Руда", "ТИС-Минудобрение" и "ТИС-Зерно". Также он владеет долями, доходящими до 50% в терминалах "ТИС-Уголь" и "ТИС-Контейнеры".

"Фактически это означает, что Федорычев получает прибыль с более чем половины только грузооборота ТИС на всех пяти терминалах. Ранее Федорычев был крупным судовладельцем. Однако, за последние годы большую часть его флота пришлось или продать, или же суда были конфискованы по целому ряду расследований по линии Интерпола и правоохранительных органов европейских стран. А с июня 2019 года он попал и в украинский санкционный список", - отмечает издание.

При этом журналисты отмечают, что терминалы группы ТИС по общим показателям перевалки грузов, доходящим до цифр порядка 25 миллионов тонн в год и более, сейчас опережают любой другой порт Украины как государственной формы собственности, так и частных стивидорных компаний.

Журналисты пишут, что компания ведет очень эффективные бизнес-процессы и ставит технологические рекорды.

"В частности, 80-90% времени причалы заняты находящимися под погрузкой или разгрузкой судами, в то время, как во всем мире считается очень хорошим показатель в 75-76%. А по темпам перевалки грузов непосредственно на судах или на собственной железнодорожной станции ТИС регулярно ставит рекорды в масштабах Украины и только Черноморского региона", - говорится в статье.

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