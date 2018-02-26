Для обогрева поликлиник и больниц Харькова, которые остались без теплоснабжения, используют тепловые пушки, передает со ссылкой на .

Об этом сообщил в Facebook Геннадий Зубко, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"В условиях пониженного температурного режима продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Так как регламенте работы не проводились на трассе с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений", - отмечает министр.

Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогревают с помощью воздушных тепловых пушек.

"Развернуты мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса на ул. Салтовское Шоссе, 264. Чтобы обогреть жителей микрорайона, решили развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах около 15-18 градусов тепла", - информирует Геннадий Зубко .

Также он сказал, что пока без теплоснабжения остаются 29 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.

Прорыв трубы магистральной теплосети в Харькове произошел 24 февраля во Немышлянская районе города. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

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