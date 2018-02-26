В Одессе на авиационном заводе запустили серийный выпуск самолетов Y1 "Дельфин".

Уже изготовили три крылатые "Дельфина", передает со ссылкой на .

В других цехах на разных стадиях сборки агрегатов находится еще тройка машин.

Первые полеты самолета состоялись в 2010 году. Это сверхлегкий четырехместный одномоторный самолет. Машина предназначена только для отработки начальных навыков пилотирования.

Двигатель способен разгонять Y1 Дельфин до 385 км в час и обеспечивает полет на расстояние до 1320 км. Конструкция самолета позволяет выполнять фигуры сложного и высшего пилотажа. Новый самолет уже прошел все необходимые испытания и сертифицирован для полетов.

В соцсети Facebook опубликовали увлекательное видео, посвященное выступлениям украинских пилотажных групп. На видео за штурвалом Украинский пилот-ас, полковник Александр Оксанченко показывает различные фигуры высшего пилотажа на истребителе Су-27.

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