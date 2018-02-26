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- В Китае могут отменить ограничения срока президентства
|В Китае могут отменить ограничения срока президентства
|26.02.2018 05:18
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Предложение исключить из конституции страны ограничения президентства двумя пятилетними сроками вынесла Коммунистическая партия Китая, передает со ссылкой на .
"Центральный комитет Коммунистической партии Китая предложил изъять из конституции страны норму о том, что президент и вице-президент Китайской Народной Республики не могут занимать свои должности более двух сроков подряд", - говорится в сообщении.
Если изменения в Конституцию примут, то нынешний президент Китая Си Цзиньпин сможет занимать должность руководителя и после 2023, когда завершится его второй президентский срок.
В прошлом году голосования Коммунистической партии Китая способствовало закреплению идеологии нынешнего президента в уставе парте, что приравнивает его к основателю партии Мао Цзэдуна.
Си Цзиньпина родился в 1953 году в семье одного из основателей Компартии Китая, в которую нынешний президент вступил в 1974 году. Далее он прошел все ступени власти и стал президентом страны в 2013 году.
В правление Си Цзиньпина в Китае состоялись экономическими реформами, мощная кампанией против коррупции, восстановлением национализма и нарушением прав человека.
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