Решение об оккупации Крыма было принято росийским президентом Владимиром Путиным после ночной встречи 24 февраля 2014 с влиятельными чиновниками, "референдум" является лишь попыткой скрыть это решение, передает со ссылкой на .

Об этом заявил Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, в собственной статье, написанной в честь четвертой годовщины оккупации полуострова.

По словам министра, именно эта встреча определила дальнейшую судьбу Крымского полуострова.

Такие выводы Борис Джонсон делает после анализа слов Путина, которые вместе с последовательность своих действий президент России описал в одном из документальных фильмов 2015 года.

"В документальной ленте для российского телевидения, которая вышла в эфир в 2015 году, президент описал ход событий. Он решил отхватить Крым во время тайного совещания в Кремле за три недели до псевдореферендума. Учитывая рассказ самого Путина, все его заявления о необходимости защитить жителей региона или выполнить их волю, оказались сплошной ложью ", - написал Джонсон.

По словам британского министра, судьба Крыма влияет на весь мир, ведь "от соблюдения принципа, согласно которому страны не должны изменять границы и захватывать территории, зависит безопасность каждой нации".

Также Джонсон отметил, что все страны Запада решительно выступают против действий , этот факт подтверждается сохранением санкций против России, которые будут действовать до тех пор, пока полуостров остается под оккупацией, и пока Россия не выполняет Минских договоренностей.

Первый президент Украины заявил, что Россия не справится с Крымом, если ситуация в стране и дальше будет ухудшаться.

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