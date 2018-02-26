Нацполиция задержала в 56-летнего гражданина Российской Федерации Домбаева Заура Зелихмановича, который проживал в Украине без разрешительных документов, передает со ссылкой на .

Кроме тоого, он был членом незаконного вооруженного формирования и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки, сообщают в Нацполиции.

"Встановлювавав контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и отдельно тяжкие (резонансные) преступления и принимал непосредственное участие в их совершении. Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи, материально пидтримув осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержан поддерживал связи с лидерами организованных преступных группировок, а также координировал свои действия с лицами с "ворами в законе".

"Иностранца задержали в г. Вышгород. Его принудительно выдворили, с запретом въезда на территорию Украины на протяжении 3-х лет. Мужчину депортированы в Россию 23 февраля поездом "Киев-Москва"", - указывается.

В на просп. Глушкова правоохранители задержали "вора в законе" по прозвищу Гега Озургетского. По оперативной информации, гражданин Грузии намеревался управлять в Украине организованными преступными группировками и перераспределить с криминальными авторитетами сферы влияния.

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