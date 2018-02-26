В Первомайске на Николаевщине 48-летний мужчина организовал у себя дома склад боеприпасов, у него нашли 205 патронов калибра 5,45 мм, гранату РГД-4, две сигнальные ракеты и пластид.

Оказалось, что мужчина - демобилизованный воин ​​АТО. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области, передает со ссылкой на .

"Правоохранители выяснили, что он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины, и проходил службу в зоне проведения антитеррористической операции. Приезжая домой в отпуск, еще в 2014 году, по его словам, он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы, и, забыв впоследствии о них, хранил их дома", - сообщили правоохранители.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Начато уголовное производство. Подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы. Продолжаются следственные действия.

На Луганщине в доме пожилой женщины изъяли более 14 000 патронов различного калибра, тридцать один "РПГ", четыре мины "МОН", сорок гранат, четырнадцать запалов "УЗРГМ", двадцать шесть выстрелов к "РПГ", восемнадцать стартовых двигателей к выстрелам "РПГ "две ручные дымовые гранаты, два наземных сигнальных патроны и две дымовые мины" ДМ-11 ".

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