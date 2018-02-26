В Германии составили список нарушителей правил дорожного движения между дипломатов.

О рейтинге сообщает немецкое издание Bild, сообщает со ссылкой на .

Лидируют в рейтинговую списке российские дипломаты, нарушивших ПДД 817 раз, второе место занимают американские дипломаты, которые имеют 667 нарушений, третье же место досталось египетским представителям правительства, которые совершили 659 нарушений. Всего в 2017 году иностранные дипломаты нарушали ПДД 22 903 раза, что на 21 случай больше чем в предыдущем году.

Украинские дипломаты имеют 496 нарушений и занимают восьмую позицию в списке.

Наибольшее количество нарушений при расчете на одно транспортное средство имеет посольство Ботсваны, которое обладая лишь семью автомобилями, осуществляет по 76 нарушений на каждом из них.

Служащих с дипломатическим статусом наказывать запрещено, следовательно все нарушения остаются безнаказанными, как и случай с дипломатом Саудовской Аравии, который призвел к гибели велосипедиста. Он припарковался в запрещенной зоне, а затем неожиданно открыл дверь машины в которые врезался 55-летний велосипедист, от полученных травм мужчина скончался.

В Украине введут систему автоматической фиксации нарушений. Данная система работает во всех Европейских странах, и помогает дисциплинировать водителей.

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