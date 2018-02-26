Вероятность того, что руководитель Нацбанка будет отчитываться о своей деятельности перед парламентом, очень мала.а, передает со ссылкой на .

Такое мнение высказал народный депутат Борислав Береза ​​в эфире одного из телеканалов.

"Велика вероятность, что Гонтарева не будет отчитываться. Пока мы не видели отчета ни одного человека, который освобождался от должности. Помню, как мы пытались услышать , Ярему. Но ни один человек, который шел с должности, не отчитывался. К сожалению, такой практики в Украине нет...

Будет ли в четверг кадровый вопрос, я не уверен. В предыдущий четверг тоже говорили о голосовании за голову Нацбанка... У нас "удивительная" ситуация, когда исполняющие обязанности везде. Объявлять можно что угодно. Нужно, чтобы была политическая воля и депутаты в парламенте. С последним очень проблематично. Ранее только в пятницу было по 30 человек в парламент. Сейчас мы видим, что их меньше 200 может быть и во вторник, и в четверг", - сказал Береза.

По словам председателя Андрея Парубия, 1 марта руководитель Нацбанка отчитается перед Верховной Радой. Планируется, что в тот же день парламент будет голосовать за ее отставку и назначение на должность главы Якова Смолия.

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