России Сергей считает "паранойей" заявления о российском следе в скандале вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает со ссылкой на .

На пресс-конференции в заявил, что скандал, возникший после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского "раздут".

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

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