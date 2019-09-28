В задержали детского тренера по мини-футболу, который в 2015 развращал детей, а после скрывался на протяжении нескольких лет от полиции под чужими именами и часто менял адреса проживания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции , передает со ссылкой на .

"Мужчина, которого подозревают в совершении развратных действий, все это время менял имена и фамилии и проживал по разным адресам в столице и на территории Киевской области. Именно этот факт и усложнял поиски фигуранта. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога суммой 150 тыс. грн ", - отмечают правоохранители.

По информации следователей, преступник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе.

В конце декабря 2015 году он вместе со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, в гостиничном номере мужчина развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем этого события стал еще один подросток, который также находился в комнате.

вернул в парламент со своими предложениями законопроект №6449 о химической кастрации и открытый список педофилов.

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