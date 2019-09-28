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Зеленский уволил бывшего замглавы СБУ "в запас"
28.09.2019 16:27
Зеленский уволил бывшего замглавы СБУ "в запас" По теме:

Президент уволил бывшего заместителя главы Павла Демчину с военной службы в запас, на сайте главы государства 28 сентября, пишет со ссылкой на .

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Ранее сообщалось, что НАБУ будет расследовать возможное незаконное обогащение и . В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя были несоизмеримы с тратами.

Позже ГПУ открыла уголовное производство из-за разглашения Демчине сведений досудебного расследования. В мае этого года он . 

 

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