|Дотянули к финишу. Бегун валился с ног, но его подхватил соперник
|28.09.2019 17:05
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Невероятный поступок от бегуна из Гвинеи-Бисау Браими Дадима посчастливилось увидеть болельщикам на трибунах во время Чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, передает со ссылкой на .
Спортсмен помог сопернику Джонатану Басби добраться до финиша на дистанции 5000 метров, когда увидел, что тот уже просто валится с ног и у него нет никаких сил, чтобы даже дойти. Отметим, что обоих легкоатлетов другие оппоненты обогнали на круг, но они изо всех сил пытались финишировать.
В итоге, Дадим и Басби под невероятные овации и пристальное внимание фотожурналистов, которые снимали каждый их шаг, достались конечной отметки одновременно.