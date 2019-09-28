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Дотянули к финишу. Бегун валился с ног, но его подхватил соперник
28.09.2019 17:05
Дотянули к финишу. Бегун валился с ног, но его подхватил соперник По теме:

Невероятный поступок от бегуна из Гвинеи-Бисау Браими Дадима посчастливилось увидеть болельщикам на трибунах во время Чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, передает со ссылкой на .

Спортсмен помог сопернику Джонатану Басби добраться до финиша на дистанции 5000 метров, когда увидел, что тот уже просто валится с ног и у него нет никаких сил, чтобы даже дойти. Отметим, что обоих легкоатлетов другие оппоненты обогнали на круг, но они изо всех сил пытались финишировать.

В итоге, Дадим и Басби под невероятные овации и пристальное внимание фотожурналистов, которые снимали каждый их шаг, достались конечной отметки одновременно.


Для самого Дадим этот забег стал лучшим в карьере. Что касается бедного Басби, то его дисквалифицировали за помощь от соперника.







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