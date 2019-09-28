 Цены на нефть поползли вниз - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Цены на нефть поползли вниз
28.09.2019 17:24
Цены на нефть поползли вниз По теме:

Нефтяной рынок снизился по итогам пятницы на фоне признаков определенного ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает со ссылкой на .

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытии торгов составила 62,31 доллара за баррель, что на 0,43 доллара (0,69%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,03 доллара (0,05%) - до 56,39 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость контракта опускалась до 54,75 доллара за баррель.

Таким образом, нефтяные котировки потеряли все роста, накопленное после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии ранее в сентябре, пишет Bloomberg.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->