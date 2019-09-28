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|Беринчик забыл литературный язык сразу после аварии
|28.09.2019 18:02
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Появились комментарии украинского боксера Дениса Беринчика после того, как он попал в . Напомним, возвращаясь в пятницу на своем Merсedes в из тренировочного лагеря в Буковеле, серебряный призер Олимпиады-2012 возле Житомира вылетел в кювет и перевернулся, передает со ссылкой на .
К счастью, Беринчик не пострадал. "Все живы! В машине было три человека. У одного травма шеи", написал тренер Беринчика Станислав Григорук в Instagram.
Сам же Беринчик, напомним, выкарабкавшись из машины, не подбирал литературные слова, но уверял, что его поединок с мексиканцем Морено остается в силе. "Нормально, пацаны, повисели, еб..ь... Бой будет! Все нормально!
5 октября Беринчик проведет бой в Броварах против мексиканца Морено.