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|28.09.2019 18:21
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В Украине до второго чтения проекта бюджета на 2020-й год собираются реализовать механизм повышения зарплат учителям, передает со ссылкой на .
Министерства финансов, образования и социальной политики работают над выполнением требования правительства Украины о повышении заработных плат педагогам, научно-педагогам и научным работникам.
Об это сказала в комментарии глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад.
Министр образования и науки добавила, что соответствующий вопрос будет обсужден на заседании Кабмина до рассмотрения проекта бюджета во втором чтении, которое состоится 2 ноября. По словам Новосад, министерства намерены приблизиться к нормам закона, которые предполагают размер зарплат в четыре минимальные прожиточные минимума.
В принятом законе "Об образовании" заложена стратегия поэтапного повышения заработных плат педагогам низкой категории до 2023 года в размере четырех прожиточных минимумов.
Ранее Анна Новосад заявляла, что множество украинских ВУЗов содержатся государством в полной мере независимо от качества их работы, следовательно подход к финансированию изменится.