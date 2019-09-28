На парковке ТРЦ Lavina в в ночь на 28 сентября автомобиль на еврономере сбил двух человек и протаранил три машины, передает со ссылкой на .

На парковке собрались любители дрифта - скоростной езды в управляемом заносе. Около 23.30 к ним присоединился парень на , сообщает "Информатор".

Отправлять в занос автомобиль он решил не как все, на пустой территории, а между других машин и пешеходов.

От столкновения пострадавшие женщины подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали. Пострадал сам гонщик на . Очевидцы говорят, что его травмы связаны не столько с самим , сколько со встречей с разъяренной толпой.

Свидетели инцидента утверждают, что парень был сильно пьян. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.

В наблюдается повышенный уровень аварийности из-за осадков. С началом дождя служба 102 в столице получила более 200 сообщений о . Большинство из них - незначительные столкновения двух автомобилей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира