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|Пьяный гонщик устроил аварию на столичной парковке
|28.09.2019 19:37
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На парковке ТРЦ Lavina в в ночь на 28 сентября автомобиль на еврономере сбил двух человек и протаранил три машины, передает со ссылкой на .
На парковке собрались любители дрифта - скоростной езды в управляемом заносе. Около 23.30 к ним присоединился парень на , сообщает "Информатор".
Отправлять в занос автомобиль он решил не как все, на пустой территории, а между других машин и пешеходов.
От столкновения пострадавшие женщины подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали. Пострадал сам гонщик на . Очевидцы говорят, что его травмы связаны не столько с самим , сколько со встречей с разъяренной толпой.
Свидетели инцидента утверждают, что парень был сильно пьян. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.
В наблюдается повышенный уровень аварийности из-за осадков. С началом дождя служба 102 в столице получила более 200 сообщений о . Большинство из них - незначительные столкновения двух автомобилей.