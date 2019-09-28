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|Правительство восстановило полномочия Налоговой милиции
|28.09.2019 20:34
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Украины восстановил полномочия Налоговой милиции в Государственной фискальной службе (ГФС) до образования нового органа, передает со ссылкой на .
Отмечается, что налоговая милиция в ГФС будет осуществлять свои функции временно - до образования Бюро финансовых расследований, которое станет новым органом по расследованию финансовых преступлений.
"Принятыми постановлением предусмотрено исключение в государственной налоговой службы функций по реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, законодательства по вопросам уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и по другим вопросам. Упомянутые функции в сфере правоохранительной деятельности будет продолжать осуществлять Государственная фискальная служба, прекращается в связи с реорганизации, к завершения осуществлен я мероприятий по созданию нового органа по разыскании ния финансовых преступлений", - говорится в сообщении.
Также указывается, что ГФС ко времени образования Бюро финансовых расследований имеет полный доступ к Государственному реестру физических лиц - плательщиков налогов и других реестров, банков и баз данных, ведение которых О возложенных законодательством на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.
Напомним, в сентябре 2017 года одобрил законопроект о ликвидации Налоговой милиции. Вместо нее тогда планировалось создать Службу финансовых расследований.