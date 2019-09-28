 Моуриньо уже отклонил предложения 5 клубов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Моуриньо уже отклонил предложения 5 клубов
28.09.2019 20:53
Моуриньо уже отклонил предложения 5 клубов По теме:

Бывший главный тренер " Юнайтед" Жозе Моуринью намерен вернуться в мадридский "" и уже отклонил предложения от пяти клубов, передает со ссылкой на .

В период с мая по сентябрь у Моуринью были предложения из Италии, Франции и Германии. В услугах тренера были заинтересованы "Милан", "Монако", "Лилль", "Вольфсбург" и "Шальке".

Однако Моуринью следил за ситуациями в топ-клубах в частности, ПСЖ, "Ювентусе" и "Баварии".

Моуринью остается безработным с декабря прошлого года с тех пор, как был уволен из "МЮ". "" португалец возглавлял в период с 2010 по 2013 годы.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->