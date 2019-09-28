Избрана мера пресечения полицейскому, который 26 сентября во Броварах влетел в остановку общественного транспорта

Его будут держать под стражей 2 месяца без права внесения залога, передает со ссылкой на .

Решение приняли судьи Голосеевского суда .

Полицейского подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Всего преступник может получить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Авария произошла вечером 26 сентября. Пьяный полицейский влетел в остановку, на котором стояли супруги и еще один человек. От удара женщина погибла на месте. Ее муж с травмами в больнице. Супруги шли на день рождения к куме, когда на них налетело авто.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира