|На заводе произошел взрыв: есть пострадавшие
|28.09.2019 21:31
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В Сумах на заводе пластиковых бутылок и крышек произошел взрыв, передает со ссылкой на .
"28 сентября в 10.51 в г. Суммы по ул. Линейная 18, на территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина" в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением. В результате взрыва предварительно травмированы 8 человек", - говорится в сообщении ДСНС.
На место происшествия прибыли пожарные. К 11.55 пожар удалось погасить.
ТСН сообщает, что взорвался один из станков. При этом журналисты сообщают о 10 пострадавших.
Завод принадлежит итальянской компании Guala Closures Group. Это крупный производитель пластиковых бутылок и колпачков для спиртных напитков. По всему миру у нее 27 заводов и региональных представительств.
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