Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса по иностранным делам, разведки, наблюдения и реформ и сенаторы от Демократической партии официально потребовали у государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео документы связанные с сотрудничеством администрации с Украиной, передает со ссылкой на .

Документы должны предоставить до 4 октября, сообщает "Голос Америки".

Ранее Государственный департамент отказался предоставить документы.

Демократическая партия инициировала начало процедуры импичмента в отношении президента после разоблачения информации о том, что Трамп якобы призвал власти Украины провести расследование с целью навредить своему политическому оппоненту Джо Байдену. Трамп отвергает обвинения.

Востребованные документы будут частью расследования по импичменту. Их непредоставление будет восприниматься как доказательство препятствования правосудию.

"Комитеты устанавливают, насколько президент поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, когда он обратился к давлению на Украину, чтобы склонить ее к вмешательству в выборы 2020-го года, и задерживая военную помощь, которую Конгресс предоставил Украине, чтобы помочь мешать агрессии России", - говорится в письме.

Начало процесса импичмента президента Дональда Трампа поддерживает большинство членов Палаты представителей - 218 законодателей.

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