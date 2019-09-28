Пятый президент Украины вместе с женой Мариной посетил экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, передает со ссылкой на .

"Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков "ПриватБанка", - она ​​не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - написал Порошенко в Facebook.

Гонтарева находится на лечении в Лондоне после наезда на нее автомобиля.

Бывшая глава Нацбанка Украины убеждена, что является "первой жертвой" реализации угроз олигарха Игоря Коломойского.

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