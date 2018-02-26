Четыре года Украина борется за возвращение Крыма под свой контроль.

Об этом в своем Facebook напомнил премьер-министр Владимир Гройсман, передает со ссылкой на .

"Четыре года назад началась оккупация Крымского полуострова российскими войсками. Этот день разделил жизнь крымчан на "до" и "после". Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, потому что они не хотели видеть Крым под флагом другого государства. Эти четыре года мы ведем целенаправленную борьбу для того, чтобы снова поднять над полуостровом украинский флаг. И мы не остановимся пока не достигнем цели! Крым - это Украина", - отметил Гройсман.

27 февраля 2014 года Крыма назначила нелегитимный референдум о статусе полуострова. Его провели 16 марта. По его результатам, не признанным миром, "присоединила" Крым 18 марта.

Датой начала временной оккупации Крыма установила 20 февраля 2014 года.

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