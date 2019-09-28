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|Автобус и грузовик попали в аварию - много пострадавших
|28.09.2019 23:05
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Возле Жашкова Черкасской обл. попали в аварию грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Sprinter.
Пассажиры автобуса получили телесные повреждения, передает со ссылкой на .
Авария произошла на 152 км автодороги "Киев-Одесса".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства. Водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.
Движение транспорта на данном участке автодороги М-05 затруднено.
В полиции сообщили, что травмы получили 9 человек. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в результате травмированы 11 человек.
На автодороге Онишки - Маяковки в Полтавской области столкнулись четыре автомобиля, есть жертвы. Авария произошла около 13.00 27 сентября в Оржицком районе с участием автомобилей ВАЗ-2101, , Vectra и Ascona.